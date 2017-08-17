Турция призывает Германию не руководить Евросоюзом

Министр по делам ЕС Турции Омер Челик заявил, что Германия не может единолично решать всю политику ЕС. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая пресса.

«Это неудачное заявление. Мы подчеркиваем, что никто из членов ЕС не должен диктовать европейским институтам или же возглавлять европейские процессы. Подобные ситуации крайне опасны»,- сказал министр по делам ЕС Турции Омер Челик в ответ на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.

Министр по делам ЕС Турции Омер Челик добавил, что изменения в таможенном союзе будут полезны как Турции, так и ЕС. «Однако они ведут себя так, будто делают Турции одолжение»,- сказал министр по делам ЕС Турции Омер Челик.

Накануне канцлер Германии Ангелы Меркель заявила, что дальнейшие переговоры о членстве Турции в ЕС далее невозможны.

«В любом случае, в данный момент мы не готовимся расширять таможенный союз с Турцией. О расширении не может идти и речи»,- сказала канцлер Германии Ангелы Меркель.