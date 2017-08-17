СМИ: КНДР резко увеличила закупки продовольствия из Китая

Объем поставок различных видов продовольствия и сельскохозяйственной продукции из Китая в КНДР существенно вырос в последние месяцы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом пишет в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на данные китайской таможни.

В частности, во втором квартале объем экспорта китайской кукурузы в КНДР вырос почти в 32 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 400 до порядка 12,72 тыс. т. Поставки бананов выросли с 63,4 до 1,16 тыс. т, муки - с 0,6 до 7,6 т.

Более чем в четыре раза - до 9,5 млн л - подскочила закупка алкогольной продукции. Также наращивался экспорт из КНР в соседнюю страну и других наименований продовольственных товаров - от хлеба и кондитерских изделий до пива и шоколада, пишет газета.

"Это может быть результатом увеличения рыночного спроса в Северной Корее, чья экономика постепенно восстанавливается и где процветает черный рынок торговли", - считает эксперт по двусторонним отношениям из Фуданьского университета (Шанхай) Цай Цзянь.

По его словам, это "также показывает растущую зависимость Пхеньяна от Пекина в условиях, когда северокорейская сторона не может свободно импортировать товары из других стран".





