1215 детей провели свой летний отдых в спортивно-оздоровительных лагерях

По программе правительства РА и при содействии мэрии Еревана, с 19-го июня 1215 детей из социально необеспеченных семей, дети лишенные родителей, дети погибших или ставших инвалидами военнослужащих, провели свой летний отдых в спортивно-оздоровительных лагерях Анкавана и Цахкадзора. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

По поручению мэра Еревана Тарона Маргаряна руководители административных районов и ответственные лица мэрии Еревана периодически посещали отдыхающих в лагерях детей и знакомились с условиями их отдыха.Отметим также, что детям были также вручены спортивная одежда и другие принадлежности.