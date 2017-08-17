Авиакомпании должны сделать выводы: начальник ГУГА РА Сергей Аветисян – о подорожании билетов

Подорожание билетов на авиарейсы из Армении в РФ связано с повышенным спросом, превысившим прогностические данные. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства Армении сказал начальник ГУГА РА Сергей Аветисян.

«Мы ежедневно находимся в связи с авиакомпаниями и ждем определенного отклика для организации дополнительных рейсов. Все мы должны понять, что у авиакомпании должны быть свободные самолеты, чтобы организовать дополнительные рейсы. В аспекте ценовой политики мы всегда говорили, что не влияем на нее прямо: мы можем иметь непрямое влияние, благодаря росту конкуренции. Надо увеличить либо количество посадочных мест, либо количество рейсов»,- сказал начальник ГУГА РА Сергей Аветисян.

По его словам, в 2017 году пассажиропоток увеличился почти на 30%, причем, приток пассажиров превысил отток, и это также говорит о росте спроса. Авиакомпании должны сделать выводы, сказал начальник ГУГА РА Сергей Аветисян.

По направлениям повышенного спроса подорожали авиабилеты. В частности, речь идет о Барселоне и итальянских городах, куда билеты подорожали на 300 евро. Билеты в Москву подорожали на 120.000 драмов, подорожали также билеты Ереван-Киев.