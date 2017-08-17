Минобороны Китая выступило за мирное разрешение ситуации на Корейском полуострове

Нормализация ситуации на Корейском полуострове должна быть достигнута исключительно путем мирного диалога. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг на переговорах с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Фань Чанлун.

"Китайская сторона твердо придерживается позиции, что диалог и переговоры - единственный эффективный путь к решению проблемы Корейского полуострова", - подчеркнул представитель военного командования Китая, слова которого приводит сайт министерства обороны страны.

По его словам, каждая из заинтересованных сторон должна проявить сдержанность, избегая заявлений, которые бы могли привести к усилению напряженности в регионе. "Мы надеемся, что Соединенные Штаты будут действовать в том же ключе, что и Китай, прилагая совместные усилия к урегулированию северокорейской ракетно-ядерной проблемы", - добавил Фань Чанлун.

В свою очередь, Данфорд от лица американских ВС выразил готовность к межармейскому сотрудничеству с КНР во всех направлениях двустороннего взаимодействия. Он выразил стремление к реализации договоренностей по национальной обороне, достигнутых президентом США Дональдом Трампом и председателем Си Цзиньпином.

Данфорд находится с официальным визитом в Пекине, в рамках которого состоялась серия переговоров с представителями командования Народно-освободительной армии Китая.