Армения должна делать более решительные шаги в направлении возвращения Арцаха за стол переговоров: политолог Рубен Меграбян
13:14, 17 Август, 2017
Армения должна делать более решительные шаги в направлении возвращения Арцаха за стол переговоров, сделав это политической целью. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 17-го августа сказал политолог Рубен Меграбян.«В свою очередь, Арцах должен проявить инициативу и разъяснить международному сообществу, что именно даст его возвращение за стол переговоров. В конце концов, решается судьба Арцаха, и было бы нелогично и неприемлемо делать это без участия арцахской стороны в переговорах»,- сказал политолог Рубен Меграбян. По его словам, для достижения успеха в этом вопросе Армения должна отказаться от обсуждений вопроса карабахского конфликта в форматах вне формата Минской группы ОБСЕ.