Армения должна делать более решительные шаги в направлении возвращения Арцаха за стол переговоров: политолог Рубен Меграбян

Армения должна делать более решительные шаги в направлении возвращения Арцаха за стол переговоров, сделав это политической целью. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 17-го августа сказал политолог Рубен Меграбян.

сказал политолог Рубен Меграбян. По его словам, для достижения успеха в этом вопросе Армения должна отказаться от обсуждений вопроса карабахского конфликта в форматах вне формата Минской группы ОБСЕ.