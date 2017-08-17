Ведется следствие для выяснения обстоятельств оставления новорожденного в опасности в селе Прошян







Как сообщили



По предварительным данным, новорожденного мальчика 12-го августа около 08:00 обнаружил житель села Прошян во дворе своего дома под сливовым деревом. Младенец сразу же на машине Скорой помощи был доставлен в больницу.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й статьи 128-й (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Армении.



Назначена судебно-медицинская экспертиза, принимаются меры для нахождения лица, оставившего ребенка в опасности, а также для выяснения всех обстоятельств дела. В следственном управлении СК по Котайкской области ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента, связанного с оставлением новорожденного в опасности.Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении, 12 августа в 09:20 поступил сигнал о том, что под деревом на земельном участке одного из домов в селе Прошян оставлен младенец.По предварительным данным, новорожденного мальчика 12-го августа около 08:00 обнаружил житель села Прошян во дворе своего дома под сливовым деревом. Младенец сразу же на машине Скорой помощи был доставлен в больницу.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й статьи 128-й (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Армении.Назначена судебно-медицинская экспертиза, принимаются меры для нахождения лица, оставившего ребенка в опасности, а также для выяснения всех обстоятельств дела.