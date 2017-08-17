Госпитализирован объявивший голодовку лидер оппозиции Ирана

Бывший спикер иранского Меджлиса (парламента) и оппозиционный лидер Мехди Кярруби, находящийся под домашним арестом, госпитализирован в четверг спустя почти суток после того, как объявил голодовку, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Состояние его здоровья ухудшилось после объявления голодовки, и сейчас он находится в больнице", - сообщает сайт Saham News, близкий к семье Кярруби.

Оппозиционер начал голодовку с требованием установить дату судебных слушаний по своему делу. Однако позднее Кярруби доставили в больницу после того, как у него диагностировали повышенное давление. При этом Кярруби по-прежнему отказывается принимать пищу.

Супруга Кярруби заявила, что он также требовал удаление из его дома сотрудников МВД и демонтаж камер наблюдения в своем жилище.

Кярруби с 2011 года находится под домашним арестом, как и его соратник по оппозиционному движению Хосейн Мусави, за участие в протестах, прошедших в стране после переизбрания предыдущего президента Махмуда Ахмадинежада в 2009 году.