Приштина отвергла предложение главы МИД Сербии поделить Косово

Приштина считает предложение главы МИД Сербии Ивицы Дачича разделить Косово на сербские и албанские районы опасным для региона. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в среду на заседании Совета Безопасности ООН представитель непризнанной республики Влора Читаку.

"Возвращение концепции принятия решений по этническим соображениям - это опасно для всего региона. Если мы отвергнем культурное и этническое многообразие внутри наших государств, внутри наших границ, тогда каким образом мы сможем сосуществовать [c Сербией] в Европейском союзе?", - сказала она.

Влора Читаку утверждала, что провозглашенная в одностороннем порядке независимость Косова - "это не временный проект". "Косово никуда не денется. Нормализации и примирения не добиться дроблением и подчинением", - отметила представитель непризнанной республики.





