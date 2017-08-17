В вопросах урегулирования карабахского конфликта позиции Армении и международного сообщества совпадают

В вопросах урегулирования карабахского конфликта позиции Армении и международного сообщества беспрецедентным образом совпадают сейчас – перед встречей министров ИД Армении и Азербайджана, намеченной на вторую половину сентября. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 17-го августа сказал политолог Рубен Меграбян.

«Примечательно и то, что эта встреча произойдет на фоне беспримерного ухудшения отношений Запада с РФ. В отношении РФ приняты жесткие санкции, что понижает политическую роль этой страны. В данный момент крайне низок имидж РФ в качестве миролюбивого государства»,- сказал политолог Рубен Меграбян.

По его словам, весь описанный фон и положение в регионе являются благоприятными для Армении в аспекте оказания на Азербайджан международного давления и выведения руководства этой страны из деструктивной линии поведения.

Как сказал политолог Рубен Меграбян, в создавшейся ситуации для Азербайджана единственным выходом остаются угрозы военного решения конфликта и периодические обострения ситуации на линии соприкосновения.

«Азербайджан желает, чтобы Армения каким-то договором сдала все то, что Азербайджан проиграл в развязанной им же войне. Понятно, что такого не будет никогда. В то же время ясно, что и status quo не является решением проблемы, следовательно, решение находится где-то в середине»,- сказал политолог Рубен Меграбян.

По его словам, официальный Ереван, официальный Степанакерт, политические деятели ряда стран неоднократно заявляли, что независимости НКР альтернативы нет. «НКР не может оказаться во власти Азербайджана, и Азербайджан должен с этим смириться. А эскалация возникает именно по той причине, что Азербайджан не хочет примириться с этими реалиями. Пока этого не произошло, мы будем наблюдать напряжение»,- сказал политолог Рубен Меграбян.

По его словам, в вопросе урегулирования карабахского конфликта очень важна позиция Ирана. Он напомнил заявление президента ИРИ Хасана Рохани о том, что урегулирование карабахского конфликта должно идти исключительно мирным путем.

«Когда говорят, что урегулирование карабахского конфликта должно идти исключительно мирным путем, то это означает, что в противном случае последует жесткий ответ»,- сказал политолог Рубен Меграбян.

По его словам, примечательно также последнее заявление американского сопредседателя Ричарда Хогланда о том, что надо призвать к жизни соглашения, достигнутые на Венском саммите, а вероятность военных действий в зоне конфликта надо свести к минимальной.

Как сказал политолог Рубен Меграбян, все это свидетельствует о том, что в вопросах урегулирования карабахского конфликта позиции Армении и международного сообщества совпадают.