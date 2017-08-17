558 павших и 1293 раненых: voskanapat.info опубликовал данные о потерях Азербайджана во время Апрельской войны

Политолог Грант Мелик-Шахназарян опубликовал на сайте voskanapat.info данные о потерях Азербайджана во время Апрельской войны 2016 года. Этот документ был отправлен начальником Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддином Садыковым министру обороны Азербайджана Закиру Гасанову еще 28-го апреля 2016 года. Как передает «Арменпресс», в документе сказано:

«Министру обороны Азербайджана генерал-полковнику Закиру Гасанову

Уважаемый господин министр,

Докладываю, что потери личного состава ВС Азербайджана за 2-6-е апреля 2016 года составили 558 павших и 1293 раненых из числа военнослужащих. 58 из раненых из числа военнослужащих находятся в крайне тяжелом состоянии. Личности 52 из числа 558 павших установить не удается.

205 из павших являются военнослужащими ВС МО особого назначения. 98 из них пали на направлении Талиш-Агдара (Мартакерт), 32 - на направлении Физули-Джебраил, а 75 - на направлении центрального участка боевых атакующих действий.

С целью исключения отрицательной критики среди населения, дальнейшего падения морально-психологического духа в армии и исключения паники среди личного состава предлагаю:

Не осуществлять транспортировки тел павших военнослужащих одновременно (примерно по 60 в неделю).

Согласовав с родителями, похороны части павших военнослужащих проводить ночью, под контролем. Выделить семьям павших военнослужащих по 5000 манатов.



Начальник Генштаба ВС Азербайджана, замминистра обороны Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков».

По словам политолога Гранта Мелик-Шахназаряна, эта докладная, звучащие в прессе и соцсетях оценки, говорят о том, что в Азербайджане есть серьезные проблемы с политической самооценкой. Есть проблема с тем, чтобы не лгать друг другу, не поднимать ложь на уровень государственной политики, давать фактам реалистичную оценку. Это то, чего последовательно избегает режим Алиева, получая в результате общество с пораженческими настроениями. Народ, который уже требует признать свое поражение, и это требование день ото дня становится все слышимее.