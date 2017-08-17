Скульптуру кормящего твитами голубей Трампа установили в Нью-Йорке

Один из скверов Нью-Йорка на Манхэттене украсила скульптура президента США Дональда Трампа, кормящего голубей собственными сообщениями в Twitter в виде печенья. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Newsweek.

Памятник в натуральную величину создан из глины и других подобных материалов. Его изготовил 48-летний Алекс Гардега, в свое время установивший на Манхэттене скульптуру "писающего мопса".

"На самом деле, это не направлено ни в поддержку Трампа, ни против него. Просто меня восхищает сила его твитов. Это почти что искусство, и это сводит людей с ума", — сказал Гардега.

Памятник появился на следующий день после того, как в США в продажу поступил сборник карикатур, в которых собраны сообщения Трампа в Twitter.



