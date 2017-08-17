Расформирована старшая школа номер 3 в Гюмри

Решением правительства Армении, школа номер 3 в Гюмри, с прилегающими территориями, была передана в безвозмездное пользование фонду «Ширакский Госуниверситет имени Микаэла Налбандяна».

Как передает «Арменпресс», это решение принято, основываясь уменьшении числа учащихся в школе и на необходимости объединения учащихся по программе старшей школы в учебном заведении «Ширакский Госуниверситет имени Микаэла Налбандяна».

В 2016-2017 учебном году в школе номер 3 в Гюмри было всего 141 ученик, при этом здесь работало 39 человек: 21 учитель, 4 административных работника, 14 – хозяйственных работников и сотрудников по воспитательной части.