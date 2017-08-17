Вопрос пожаротушения в Вайоц Дзоре и Хосровском лесу решен: МЧС Армении сделает выводы

В результате произошедших за последние несколько дней в Армении двух крупных пожаров сгорело 680 га лесных территорий. Как передает «Арменпресс», об этом сказал 17-го августа в ходе заседания правительства Армении заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Карапетян.



С 10-го августа на территориях в несколько сот гектаров близ села Артаван в Вайоцдзорской области Армении горели леса. 15-го августа возгорание удалось локализовать, а утром 16-го августа пожар был потушен. В Хосровском заповеднике с 12-го августа горели травяное покрытие и лесной массив на участке "Зимний" и прилегающих территориях. В работах по тушению были задействованы пожарные, спасатели, армейские и полицейские силы, добровольцы, а также самолет специального назначения Ил-76 МЧС РФ, совершивший, в общей сложности, 14 вылетов.



"Работы по тушению возгорания в Вайоцдзорской области, которое началось 10 августа, полностью завершены. В регионе выгорело растительности периметром в 15 км, из которых только лес - площадью в 320 га. Были вырыты многослойные траншеи, что позволило практически полностью локализовать распространение пожара", - сказал Карапетян.

Что касается Хосровского заповедника, где пожар вспыхнул 12 августа, то по его словам, основные очаги пожара были потушены накануне."Следует отметить, что проводимые на протяжении нескольких дней работы по тушению пожара сопровождались неблагоприятными природно-климатическими условиями. Нужно учесть также сложный горный рельеф, высохшее от продолжительной засухи травяное покрытие, а также ветры, которые способствовали распространению огня", - сказал Карапетян.По предварительным данным МЧС, на территории Хосровского заповедника выгорело растительности периметром в 16 км, из которых только лес - площадью в 360 га.Как отметил замминистра, в работах по тушению задействованы пожарные, спасатели, армейские и полицейские силы, добровольцы, за счет совместных усилий которых удалось предотвратить еще большее распространение пожара."На данный момент ситуация в заповеднике полностью находится под контролем, проводятся работы по тушению последних очагов периметром в 2,5 км", - сказал Карапетян.Он также сообщил, что самолет Ил-76 МЧС РФ продолжает проводить воздушные операции по тушению пожара, создавая зоны безопасности и влажную атмосферу для исключения возможного повторного возгорания в очагах.При этом замминистра отметил, что пожаров подобных масштабов в Армении не было давно, а достижения МЧС в последние годы, преданная и профессиональная работа армянских спасателей привели к высоким ожиданиям населения, что подобные возгорания можно ликвидировать и потушить буквально за несколько часов."Однако при тушении пожаров подобного масштаба с проблемами сталкиваются не только такие маленькие государства как Армения, но и даже самые мощные и сильные государства мира. МЧС проведет подробные исследования и экспертные заключения для развития собственных возможностей и сокращения рисков лесных пожаров", - сказал Карапетян.В свою очередь вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян отметил, что главы МЧС и Минэкологии на данный момент находятся в Вайоц Дзоре."Министры активно вовлечены во все проводимые работы. Вопрос находится под непосредственным контролем президента и премьер-министра Армении. Думаю, что на данный момент проблема, по сути, решена", - сказал Габриелян.