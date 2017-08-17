Вопрос пожаротушения в Вайоц Дзоре и Хосровском лесу решен: МЧС Армении сделает выводы
В результате произошедших за последние несколько дней в Армении двух крупных пожаров сгорело 680 га лесных территорий. Как передает «Арменпресс», об этом сказал 17-го августа в ходе заседания правительства Армении заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Карапетян.
С 10-го августа на территориях в несколько сот гектаров близ села Артаван в Вайоцдзорской области Армении горели леса. 15-го августа возгорание удалось локализовать, а утром 16-го августа пожар был потушен. В Хосровском заповеднике с 12-го августа горели травяное покрытие и лесной массив на участке "Зимний" и прилегающих территориях. В работах по тушению были задействованы пожарные, спасатели, армейские и полицейские силы, добровольцы, а также самолет специального назначения Ил-76 МЧС РФ, совершивший, в общей сложности, 14 вылетов.
"Работы по тушению возгорания в Вайоцдзорской области, которое началось 10 августа, полностью завершены. В регионе выгорело растительности периметром в 15 км, из которых только лес - площадью в 320 га. Были вырыты многослойные траншеи, что позволило практически полностью локализовать распространение пожара", - сказал Карапетян.
"Следует отметить, что проводимые на протяжении нескольких дней работы по тушению пожара сопровождались неблагоприятными природно-климатическими условиями. Нужно учесть также сложный горный рельеф, высохшее от продолжительной засухи травяное покрытие, а также ветры, которые способствовали распространению огня", - сказал Карапетян.
По предварительным данным МЧС, на территории Хосровского заповедника выгорело растительности периметром в 16 км, из которых только лес - площадью в 360 га.
Как отметил замминистра, в работах по тушению задействованы пожарные, спасатели, армейские и полицейские силы, добровольцы, за счет совместных усилий которых удалось предотвратить еще большее распространение пожара.
"На данный момент ситуация в заповеднике полностью находится под контролем, проводятся работы по тушению последних очагов периметром в 2,5 км", - сказал Карапетян.
Он также сообщил, что самолет Ил-76 МЧС РФ продолжает проводить воздушные операции по тушению пожара, создавая зоны безопасности и влажную атмосферу для исключения возможного повторного возгорания в очагах.
При этом замминистра отметил, что пожаров подобных масштабов в Армении не было давно, а достижения МЧС в последние годы, преданная и профессиональная работа армянских спасателей привели к высоким ожиданиям населения, что подобные возгорания можно ликвидировать и потушить буквально за несколько часов.
"Однако при тушении пожаров подобного масштаба с проблемами сталкиваются не только такие маленькие государства как Армения, но и даже самые мощные и сильные государства мира. МЧС проведет подробные исследования и экспертные заключения для развития собственных возможностей и сокращения рисков лесных пожаров", - сказал Карапетян.
В свою очередь вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян отметил, что главы МЧС и Минэкологии на данный момент находятся в Вайоц Дзоре.
"Министры активно вовлечены во все проводимые работы. Вопрос находится под непосредственным контролем президента и премьер-министра Армении. Думаю, что на данный момент проблема, по сути, решена", - сказал Габриелян.