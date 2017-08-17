Лидер австралийской партии пришла на заседание сената в бурке

Полин Хэнсон, лидер правой австралийской партии "Одна нация", пришла на заседание сената в никабе и потребовала запретить такую одежду. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг BBC News.

Бурка - женская одежда, закрывающая все тело, в которой есть узкая прорезь для глаз, прикрытая полупрозрачной тканью. Бурку носят в некоторых исламских странах.

Генпрокурор Джордж Брэндис вынес предупреждение Хэнсон и заявил что своим поступком она оскорбляет группы людей по религиозному принципу. Он отказался запретить в Австралии бурку, чем вызвал аплодисменты членов оппозиционных партий.

Хэнсон заявила, что запрет в общественных местах на одежду, полностью скрывающую лицо - важная проблема, с которой столкнулась современная Австралия. Ее предложение обсудят позднее в четверг.