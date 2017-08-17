В одной из гостиниц Еревана произошла драка между гражданами Кувейта
16-го августа в одной из гостиниц Еревана произошла драка между 2 гражданами Кувейта.Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Эдгар Джаноян. По его словам, сигнал об инциденте был получен накануне, сейчас ведется расследование инцидента.
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Предстоящие новости:26.06.2017
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- 10:34 В Центральном Китае от ливней пострадали более 750 тыс. человек
- 10:30 Дорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирских и грузовых автомобилей
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- 10:19 Советник Трампа заявил об экономической войне между США и Китаем
- 10:11 Проводится воздушная разведка над территорией Хосровского леса
- 10:08 Президент Южной Кореи готов отправить спецпосланника в КНДР
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- 10:01 Аронян лидирует на турнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе
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- 09:43 Будет сделано максимально все, чтобы исключить возможность повторения подобных бедствий: премьер-министр Армении Карен Карапетян
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