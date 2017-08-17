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В одной из гостиниц Еревана произошла драка между гражданами Кувейта


16-го августа в одной из гостиниц Еревана произошла драка между 2 гражданами Кувейта.

Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Эдгар Джаноян. По его словам, сигнал об инциденте был получен накануне, сейчас ведется расследование инцидента.  

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