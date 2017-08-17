В одной из гостиниц Еревана произошла драка между гражданами Кувейта



16-го августа в одной из гостиниц Еревана произошла драка между 2 гражданами Кувейта. Об этом в беседе с Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Эдгар Джаноян. По его словам, сигнал об инциденте был получен накануне, сейчас ведется расследование инцидента.