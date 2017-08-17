В Нидерландах вооруженный ножом мужчина взял в заложницы сотрудницу радиостанции

Неизвестный, вооруженный ножом, в четверг захватил сотрудницу Национального общественного радиовещания Нидерландов (НОС) на территории медиапарка в городе Хилверсюме, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Напавший и заложница находятся в здании, где расположены студии, сообщает НОС.

Место происшествия оцеплено. Полиция выясняет мотивы мужчины.

По данным NOS, неизвестный мужчина ворвался в здание, на пути к которому он угрожал нескольким людям.



