Будут изменены режимы работы светофоров на въезде и выезде с площади Республики

Во избежание скопления транспортных средств и возможных пробок на улицах, примыкающих к площади Республики в Ереване, в качестве эксперимента с 17-го августа на въезде и выезде с площади Республики со стороны улиц Амиряна, Налбандяна и пр. Тиграна Меца будут изменены режимы работы светофоров с трехсветного на мигающий желтый свет предупредительного характера.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, водителей просят быть особо внимательными и уступать пешеходам, переходящим улицы.

Напоминаем, что с 11-го июмя сего года на площади Республики установлен приоритет транспортного движения по круговой: въезжающие машины должны уступать дорогу тем, которые движутся по кругу на плошади.