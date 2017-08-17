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Правительство Армении утвердило перенос рабочего дня 18-го сентября на 23-е сентября


Решением правительства, в Армении рабочий день 18-го сентября будет перенесен на субботу - 23-е сентября. Как передает «Арменпресс», проект этого решения утвержден на заседании правительства Армении 17-го августа. Это решение обусловлено тем, что гражданам предоставляется возможность посетить кладбище в связи с днем поминовения усопших, следующим церковному празднику Хачверац, который отмечается 17-го сентября.

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