По распоряжению начальника полициии Армении, отныне и в областях Армении обеспечат возможность получения паспорта на третий рабочий день, что поможет улучшить качество услуг населению и убережет народ от лишних расходов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет начальник управления виз и паспортов полиции Армении Мнацакан Бичахчян.

«До сих пор гражданам приходилось тратиться на поездки из областных центров в Ереван, где они заключали договор о получении паспорта на третий рабочий день, затем снова тратились на вторую поездку в Ереван, чтобы получить готовый паспорт»,- пишет начальник управления виз и паспортов полиции Армении Мнацакан Бичахчян.