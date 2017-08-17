Накануне министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян побывал с рабочим визитом в Гегаркуникской области, где ознакомился с текущими проблемами и представил новые программы развития отрасли сельского хозяйства Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении, министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян, в сопровождении губернатора Гегаркуникской области Карена Ботояна, сначала посетил абрикосовые сады в Шорже, основанные в 2016 году, где орошение осуществляется капельным методом. Полноценный урожай в этих садах ожидается на 5-й год после высадки деревьев. Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян выразил надежду, что эти сады станут примером для всех садоводов Армении.

Затем министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян, в сопровождении губернатора Гегаркуникской области Карена Ботояна, посетил ряд общин области, где ознакомился с проблемами на местах. Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян представил в Гегаркунике концепцию развития отрасли, в частности, отметив, что, хотя и здесь, в основном, занимаются посевами зерновых и картофеля, однако природно-климатические условия позволяют также заниматься садоводством.

Затем он сказал о том, что Министерство сельского хозяйства Армении планирует прекратить покупку семенного материала за рубежом, поскольку местные производители семян уже в состоянии обеспечить республику семенным материалом.