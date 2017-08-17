Предприниматель Арам Петросян, захвативший в прошлом году заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, задолжал банкам и физическим лицам более 10 млн рублей. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил его адвокат Станислав Мальцев.

"Мой доверитель в рамках реализации своих проектов стал заемщиком в некоторых крупных банках, таких как Сбербанк и ВТБ 24, где сумма займа у Петросяна оставляет более 5 млн рублей. Он также кредитовался у физлиц на ту же сумму, задолжав таким образом всем кредиторам более 10 млн рублей", - сказал защитник. Он добавил, что ранее Можайский городской суд Подмосковья в связи с неисполнением обязательств Петросяном по кредитному договору удовлетворил иск Сбербанка.

Мальцев напомнил, что своими действиями в отделе "Ситибанка" Петросян хотел обратить внимание чиновников и президента на проблему банкротства в России. "Им был разработан проект по реабилитации физических и юридических лиц, столкнувшихся как и он сам с проблемой банкротства, но его никто не услышал", - отметил он. "Это и спровоцировало Петросяна на захват заложников", - резюмировал юрист.



