Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 10:00 17-го августа дорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирских и грузовых автомобилей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, дорога была закрыта с 14-го августа: по информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по причине опасности оползней.