Через 40 лет после смерти Элвис продолжает зарабатывать

Любимец миллионов Элвис Пресли умер ровно 40 лет назад, 16 августа 1977 года. Тогда один из представителей шоу-бизнеса цинично пошутил, что "это было мудрое карьерное решение", сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Как бы фантастически это ни звучало, но именно смерть дала мощный импульс росту продаж записей Элвиса и других легендарных музыкантов: Боба Марли, Джими Хендрикса, Дэвида Боуи.

Их смерть также дала возможность предприимчивым поклонникам подзаработать на продаже памятных вещей, связанных с кумирами.

Ценность бренда "Элвис Пресли" остается стабильно высокой. Согласно оценке Forbes, в 2016 году король рок-н-ролла заработал 27 миллионов долларов и продал миллион альбомов.