Президент Южной Кореи готов отправить спецпосланника в КНДР

Президент Республики Корея Мун Чже Ин Заявил, что готов отправить специального посланника в КНДР, если та прекратит провокации, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU. Мун Чже Ин готов пойти навстречу властям Северной Кореи, если они прекратят военные испытания.

Заявление прозвучало на фоне угроз со стороны КНДР запустить баллистическую ракету к американской базе на острове Гуам в Тихом океане. В ответ на регулярные испытания ракет и ядерных зарядов Совет Безопасности ООН ввел санкции против КНДР.