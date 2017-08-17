Более 35 человек погибли при подавлении бунта в венесуэльской тюрьме

Более 35 заключенных погибли в ходе штурма тюрьмы правоохранительными органами в венесуэльском городе Пуэрто-Аякучо (штат Амасонас). Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил в среду в своем Twitter губернатор Амасонаса Либорио Гуарулья.

"Резня в центре задержания в Пуэрто-Аякучо. Штурм центра специальным подразделением министерства внутренних дел, юстиции и по вопросам мира оставил более 35 трупов", - написал он.

Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила в своем Twitter, что начала расследование случившегося. По ее данным, в ходе штурма погибли 37 человек, 14 сотрудников пострадали.

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