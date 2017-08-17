Аронян лидирует на турнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе

Армянский гроссмейстер Левон Аронян лидирует на турнире по рапиду Grand Chess Tour в Сент-Луисе. В последнем раунде Аронян победил Леньера Домингеса(Куба).

До этого в седьмом раунде Аронян победил черными российского гроссмейстера Сергея Карякина. В том же раунде чех Давид Навара обыграл Гарри Каспарова. Партии Ян Непомнящий – Фабиано Каруана (США), Хикару Накамура (США) – Леньер Домингес (Куба), Ле Куанг Льем (Вьетнам) – Вишванатан Ананд (США) завершились вничью.

После восьми туров Аронян набрал 12 баллов и возглавил турнирную таблицу.блиц-тур начнется 18-го августа.В турнире, проходящем 14-19 августа, принимают участие 10 гроссмейстеров, которые сыграют один круг в рапид (25 минут + 10 секунд на ход) и два круга в блиц (5 минут + 3 секунды на ход). В рапиде за победу будет присуждаться 2 очка, за ничью – 1. В блице за победу будет начислено 1 очко, за ничью – 0.5 очка.Призовой фонд составляет $150 тыс., а победителю достанется $37,5 тыс.