Сборная Армении по баскетболу проиграла и уступила лидирующие позиции

В 5-м туре отборочного этапа ЧМ сборная Армении по баскетболу проиграла сборной Швеции со счетом 70:93 и уступила лидирующие позиции, переместившись на 3-е место.

Как передает «Арменпресс», сборные Щвеции, Боснии и Герцеговины и Армении набрали по 8 очков, однако, по дополнительным показателям сборная Армении оказалась на 3-м месте.

19-го августа сборная Армении примет сборную Боснии и Герцеговины, и, в случае успеха, завоюет путевку в следующий тур. Встреча начнется в 20:00 по ереванскому времени. Вход свободный.