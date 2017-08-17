Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август

Сборная Армении по баскетболу проиграла и уступила лидирующие позиции


В 5-м туре отборочного этапа ЧМ сборная Армении по баскетболу проиграла сборной Швеции со счетом  70:93 и уступила лидирующие позиции, переместившись на 3-е место.

Как передает «Арменпресс», сборные Щвеции, Боснии и Герцеговины и Армении набрали по 8  очков, однако, по дополнительным показателям сборная Армении оказалась на 3-м месте.

19-го августа сборная Армении примет сборную Боснии и Герцеговины, и, в случае успеха, завоюет путевку в следующий тур. Встреча начнется в  20:00 по ереванскому времени. Вход свободный.

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