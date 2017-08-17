Алеппо постепенно восстанавливается: школы готовятся к открытию

Сирийский город Алеппо, в котором проживало много армян, постепенно восстанавливается и переходит к обыденной жизни. В беседе с «Арменпресс» депутат сирийского парламента Жирайр Реиссян сказал, что сирийские армяне потихоньку возвращаются в свои дома и продолжают заниматься своими делами.

«Сирийские армяне возвращаются, поскольку они оставили здесь свои дома»,- сказал он, добавив, что основбте проблемы связаны с экономическим положением народа.

«Нет н едостатка в провианте, есть лишь материальные трудности, жизнь в городе проходит в рабочем режиме. Восстановлено водоснабжение, будем надеяться, что будут подвижки в вопросе электроснабжения, до недавнего времени мы имели электричество лишь по 2 часа в сутки»,- сказал депутат сирийского парламента Жирайр Реиссян.

По его словам, школы готовятся к открытию.

Как сказал депутат сирийского парламента Жирайр Реиссян, аэропорт почти готов, однако не действует, исходя из вопросов безопасности. «Самолеты летают, однако не в гражданских целях»,- сказал депутат сирийского парламента Жирайр Реиссян.

Алеппо был освобожден 12-го декабря 2016 года, при общем ликовании народа.