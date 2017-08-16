Задержан 35-летний армянин, который разыскивался российскими правоохранительными органами

В результатер мер, принятых сотрудниками Бюрегаванского отделения Полиции РА, 15 августа в 10:00 был задержан Левон М., 1982 г.р., который с 4 апреля разыскивался Отделом МВД России по городу Тольятти Самарской области РФ по обвинению по части 1 статьи 119 УК РФ /угроза убийством/. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении.