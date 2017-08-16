Из 14 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 15 и 16 августа, раскрыто 11

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 14 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 15 и 16 августа, раскрыто 11.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, одновременно зарегистрировано 4 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 9 случаев кражи, 11 случаев мошенничества, 2 случая умышленного уничтожения имущества, по 1 случаю уклонения от уплаты налогов, фальшивомонетничества и взяточничества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 1 человек погиб, 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.