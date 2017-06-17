Предстоящие на 17 августа мероприятия
20:28, Август 16, 2017
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09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 20:28 Предстоящие на 17 августа мероприятия
- 19:49 Посвященные дню Армении на “Астана экспо 2017” мероприятия пользовались широким интересом
- 19:29 В море у берегов Испании спасли почти 340 мигрантов
- 18:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-08-17
- 18:24 Азиатские индексы - 16-08-17
- 18:15 Основные очаги пожара в Хосровском лесу потушены
- 18:06 Авиаудары по КНДР поддерживают 47% американцев, показал опрос
- 17:57 Предстоящие на 17 августа мероприятия
- 17:40 Guardian: британские парламентарии пересмотрят план реставрации Биг-Бена
- 17:38 Умерла актриса Вера Глаголева
- 17:28 Армянку депортировали из Нидерландов без детей
- 17:25 Motorola изобрела самовосстанавливающееся стекло для смартфонов
- 17:21 Трамп назвал мудрым решение КНДР не запускать ракеты в район Гуама
- 17:20 Глава МИД ФРГ посоветовал не стращать Москву
- 17:16 Новый сериал по миру "Игры престолов" будет не по циклу о Дунке и Эгге
- 17:13 На складах боевиков в Сирии нашли отравляющие вещества из США и Великобритании
- 17:10 Три армянских пловца примут участие в юношеском чемпионате мира
- 17:09 Рост цен на авиабилеты связан с пиком сезона: комментарии государственного и частного секторов
- 17:03 Продолжается ремонт плоских и наклонных крыш многоквартирных зданий Еревана
- 16:26 Температура воздуха в Армении упала на 6-7 градусов
- 16:12 Банк АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ распределит облигации
- 16:04 Пресс-секретарь прокурдской Демократической партии народов Турции обвинил власти страны в организации попытки военного переворота 2016-го года
- 16:02 Chloe предложила утепляться огромными мужскими рубашками
- 15:48 Джордж Мартин рассказал, зачем убивает главных героев своих книг
- 15:30 Пятеро боксеров из Армении примут участие в турнире в Махачкале
- 15:28 Лавров назвал безответственными санкции США против Ирана
- 15:25 Мельбурн, Вена и Ванкувер стали лучшими для проживания городами в 2017 году
- 15:14 Около аэропорта Саутенд в Лондоне произошел взрыв
- 15:10 В московском аэропорту «Домодедово» умер гражданин Армении
- 15:07 Лавров: возможности экономического давления на КНДР практически исчерпаны
- 15:02 "Манчестер Арена" откроется после теракта концертом группы Ноэла Галлахера
- 15:00 Президент Армении Серж Саргсян поздравил президента Кореи Мун Чже Ина
- 14:58 Victoria's Secret обновила коллекцию нижнего белья Body by Victoria
- 14:45 Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян обсудил с Советником президента Ирана, секретарем Координационного совета свободных и особых экономических зон Акбаром Торканом вопросы сотрудничества
- 14:27 В Германию попали более 28 миллионов куриных яиц с инсектицидом
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17:59, 10.08.2017
Просмотрели 1388 раз Арташес Гегамян: Стратегический союз России и Армении – на века (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)
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Просмотрели 1208 раз В Астане состоится очередная встреча глав правительств стран ЕАЭС