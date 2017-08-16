МИД ФРГ не подтвердил, что организатор турецкого путча находится в Германии

Германия подтверждает получение вербальной ноты от Турции, в которой Анкара требует выдать ей подозреваемого в попытке организации прошлогоднего путча Адиля Оксюза. Однако находится ли он действительно в ФРГ, неизвестно, сказал в среду представитель МИД республики Мартин Шефер.

"Могу подтвердить, что со стороны турецкого посольства поступила вербальная нота. Она датирована 12 августа", - сказал Шефер. Отвечая на вопрос, находится ли Оксюз действительно в ФРГ, представитель МИД заявил: "В турецких СМИ есть сообщения, в которых это утверждается, но я этого не знаю". "От лица МИД я это не подтвердить не могу", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, отметил Шефер.

По его словам, решение по возможной высылке будет приниматься на нескольких уровнях. Сначала необходимость депортации должны будут подтвердить органы юстиции, после чего вопрос перейдет в сферу компетенции правительства.

Анкара считает Оксюза одним из ключевых фигур из числа организаторов провалившейся попытки путча. Еще в прошлом году его задержали на одной из военных баз, но после допроса отпустили на свободу. Однако по мере расследования заговора МВД Турции включило Оксюза в список самых разыскиваемых террористов республики.

15 июля 2016 г. группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (с 1999 г. проживает в США) и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.