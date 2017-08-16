Посвященные дню Армении на “Астана экспо 2017” мероприятия пользовались широким интересом

Национальный день на “Астана EXPO 2017” 16 августа отпраздновала Республика Армения. Как сообщает Арменпресс, посвященные дню Армении мероприятия широко были освещены казахских телевидением.

Телекомпания “24 Хабар” в своем репортаже отметила, что Армения, как и Казахстан, активно изучает возможности альтернативной энергетики. Наиболее перспективными в Армении считают геотермальную, гидро- и солнечную энергию.

Были показаны презентации Армении в качестве туристического направления, которые провели ведущие эксперты туристической сферы страны. В рамках национального дня состоялась также презентация видеоролика об Армении и туристической продукции.

Выставка EXPO 2017 стартовала в столице Казахстана 10 июня и продлится до 10 сентября. На выставках ЭКСПО все государства мира показывают свои лучшие технологические, научные, культурные достижения. Они формируют новую повестку глобального развития.