Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-08-17

ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 августа, курс доллара США сократился на 0.06 драмa и составил 478.51 драм. Курс евро сократился на 1.27 драмa и составил 560.91 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 8.03 драм. Курс британского фунта сократился на 0.94 драмa и составил 616.42 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 187.09 драмa и составила 19542.87 драм. Цена серебра сократилась на 1.27 драмa и составила 259.84 драм. Цена платины сократилась на 248.02 драмa и составила 14646 драм.