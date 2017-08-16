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Азиатские индексы - 16-08-17


ТОКИО, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.12% и составил 19729.28 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.01% и составил 1616.00 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.15% и составил 3246.45 пункта, а HANG SENG вырос на 0.86% и составил 27409.07 пункта.

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