Авиаудары по КНДР поддерживают 47% американцев, показал опрос

Авиаудары по военным и ядерным объектам Северной Кореи для оказания давления на власти страны поддерживают 47% американцев, свидетельствуют результаты совместного опроса издания Politicoи компании Morning Consult.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, согласно результатам опроса, менее трети граждан США выступают за отправку в КНДР наземных сил, чтобы заставить Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и ракет. Самым популярным среди американцев средством давления на власти Северной Кореи остаются дипломатические усилия (поддерживают 78% опрошенных) и введение дополнительных санкций (73%).

Американцы склонны положительно оценивать реакцию президента США Дональда Трампа на текущий кризис вокруг КНДР. Его обещание ответить "огнем и яростью" в случае, если Пхеньян будет представлять реальную угрозу для США, посчитали уместным 46% респондентов. Критически восприняли заявление президента 39% опрошенных.

В целом работой Трампа на посту президента недовольны 52% опрошенных. Доля сторонников его политики составляет 44%.

Опрос проводился в период с 10 по 14 августа среди 1997 зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов составляет два процентных пункта.