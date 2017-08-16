Guardian: британские парламентарии пересмотрят план реставрации Биг-Бена

Британские парламентарии пересмотрят план реставрации башни Биг-Бен, согласно которому из соображений безопасности было решено на протяжении четырех лет не пользоваться главным колоколом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает в среду газета The Guardian.

Решение парламентариев последовало за высказыванием премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что для "Биг-Бена неправильным будет молчать на протяжении четырех лет".





