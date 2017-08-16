Умерла актриса Вера Глаголева

Российская актриса Вера Глаголева скончалась в США. Об этом в среду, 16 августа, со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы, сообщает «Московский комсомолец».

Собеседник журналистов сообщил, что причиной смерти Глаголевой стало онкологическое заболевание.

Как передает Арменпресс, актриса и телеведущая Лариса Гузеева подтвердила информацию о кончине Глаголевой агентству РИА Новости.

Глаголева - актриса, режиссер, теща знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина. Исполнила роли почти в 50 кино- и телевизионных фильмах, в том числе в картинах "Искренне Ваш..." (1985), "Сошедшие с небес" (1986), "Бедная Саша" (1997), телесериале "Маросейка, 12" (2000) и других. Режиссерским дебютом Веры Глаголевой стала психологическая мелодрама "Сломанный свет" (1990) о безработных актерах.

В 2011 году Глаголева была награждена званием "Народная артистка России".