Армянку депортировали из Нидерландов без детей

Сотрудники миграционной полиции Нидерландов депортировали армянку Армине Амбарцумян, которая со своими несовершеннолетними детьми более 9 лет проживала в лагере для беженцев в городе Амерсфорт.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на DutchNews.nl, мать 12-летнего Овика и 11-летней Лили депортировали в Париж, откуда перевезут в Париж.

В организации по защите детей Нидерландов объявили, что до сих пор не было таких случаев, когда мать депортировали без детей.

Дети родились в РФ и никогда не бывали в Армении. В момент визита миграционной полиции детей женщины — 12-летнего Овика и 11-летней Лили, не оказалось дома, а мать отказалась сообщить, где они находятся.

На прошлой неделе Гаагский суд принял решение о депортации семьи, так как Овик и Лили не соответствовали критериям амнистии детей, принятой правительством Нидерландов в 2012 году.