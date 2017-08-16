Трамп назвал мудрым решение КНДР не запускать ракеты в район Гуама

Президент США Дональд Трамп поприветствовал "мудрое решение" лидера КНДР Ким Чен Ына не запускать баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн.

"(Лидер) КНДР Ким Чен Ын принял очень мудрое и обоснованное решение. Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Ким Чен Ын во время инспекторской поездки в стратегические войска заявил, что готов "какое-то время посмотреть на глупое поведение янки", но рекомендует им "со светлой головой взвесить все плюсы и минусы" и понять, что конфронтация неблагоприятна для обеих сторон.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".