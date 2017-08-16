Новый сериал, который канал HBO планирует снять по миру Вестероса из цикла "Песнь льда и пламени" (сериал "Игра Престолов"), не будет рассказывать об истории Дунка и Эгга, рассказал в интервью ТАСС Джордж Мартин.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, ранее СМИ сообщали, что после завершения "Игры престолов" канал планирует снять новый сериал по этой вселенной. Среди возможных для экранизации книг называли приквел к "Песне льда и пламени" - "Повести о Дунке и Эгге".

"Этого не случится. На HBO будет другое шоу… В настоящее время нет планов на телевизионные серии по "Повести о Дунке и Эгге", - сказал он.

При этом Мартин намерен продолжить работу над этим циклом.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта, завоевавшего впоследствии огромную популярность во всем мире, состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

Премьера первой серии седьмого сезона "Игры престолов" состоялась в июле этого года. Предполагается, что всего будет снято восемь сезонов.





