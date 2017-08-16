Три армянских пловца примут участие в юношеском чемпионате мира

Юношеская сборная Армении по плаванию с 23 по 28 августа примет участие в чемпионате мира по плаванию в американском Индианаполисе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, президент Армянской федерации плавания Месроп Овсепян сообщил, что на соревнования отправятся наши лучшие спортсмены: Артур Барсегян (50 и 100 м, вольный стиль; 50 м, баттерфляй), Варсеник Манучарян (50 и 100 м вольным стилем, 50 м баттерфляем) и Ани Погосян (50 и 100 м вольным стилем, 50 м на спине).

"В июле на взрослом чемпионате мира Ани Погосян приобрела рейтинг категории "В" для участия в Юношеских олимпийских играх 2018 года. Аналогичного успеха достиг также Артур Барсегян. Он завоевал путевку категории "В" на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Причем, результат Артура близок к рейтингу категории "А". Верим, что наши пловцы могут удачно выступить также на юношеском чемпионате мира", - сказал Месроп Овсепян.

В Армянской федерации плавания не исключают, что Армения может иметь своего участника на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

"Мы маленькими шагами, но целеустремленно, движемся вперед. Результаты этих трех юных пловцов вселяют надежду, что, возможно, на олимпийской плавательной дорожке в Токио у Армении будет свой представитель", - сказал Месроп Овсепян.