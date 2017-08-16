Продолжается ремонт плоских и наклонных крыш многоквартирных зданий Еревана

В столице Армении в соответствии с намеченным графиком продолжается программа по ремонту плоских и наклонных крыш многоквартирных зданий, которая была начата в марте.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, до конца года предусмотрено отремонтировать 748 плоских крыш, из которых 672 уже отремонтированы. В рамках программы предусмотрен также ремонт 778 наклонных крыш, из которых 771 уже отремонтирована.