Температура воздуха в Армении упала на 6-7 градусов

По положению на 16:00 16-го августа на всей территории Армении температура воздуха упала на 6-7 градусов.

Об этом «Арменпресс» сообщил начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

«Вчера в 16:00 в Ереване было +35 градусов, сегодня в то же время - 28»,- сказал он.