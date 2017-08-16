Время в Ереване: 11:07:36,   16 Август

Температура воздуха в Армении упала на 6-7 градусов


По положению на 16:00 16-го августа на всей территории Армении температура воздуха упала на 6-7 градусов.

Об этом «Арменпресс»  сообщил начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

«Вчера в 16:00 в Ереване было  +35 градусов, сегодня в то же время -  28»,- сказал он.

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