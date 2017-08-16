Банк АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ распределит облигации

18-го августа Банк АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ путем публичной офферты распределит не документальные облигации доходностью 5,5% годовых, общим объемом в 5 млн долларов, на срок оборота в 30 месяцев.

Как передает «Арменпресс», номинал одного обязательства – 100 долларов. «Это ;первый выпуск подобных долговых обязательств со стороны АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ, и процесс этот будет идти перманентно. Мы хотим внести свою лепту в развитие финансового рынка в стране. Эти облигации станут альтернативой сбережениям и вкладам для наших клиентов, а средства, привлекаемые нашим банком, пойдут на кредитование экономики старны»,- сказал замфиндиректора банка Степа Закинян.

Каждый покупатель сможет приобрести минимум – 5, а максимум - 10,000 облигаций. Распределение облигаций завершится не позже 18-го ноября 2017 года.

Согласно закону Армении о банковских вкладах физических лиц, подобные облигации являются гарантированным банковским вкладом и гарантированы Фондом возмещения вкладов Армении.

Для приобретения облигаций вкладчики должны будут заполнить и представить в банк заявки, по следующим адресам:

Заявки для физических лиц

Заявки для юридических лиц