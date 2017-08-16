Chloe предложила утепляться огромными мужскими рубашками

Французская марка Chloe представила новую рекламную кампанию на осенне-зимний сезон. В ней модели продемонстрировали одежду из последней коллекции бывшего креативного директора марки Клэр Уэйт Келлер. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Harper's Bazaar.

Главная вещь сезона — клетчатое пальто с нагрудными карманами и манжетами, которое напоминает огромную мужскую рубашку. Носить его дизайнеры предлагают поверх кардигана и шелковой комбинации, дополнив образ туфлями на высоком каблуке. Также в коллекцию вошли свитера, бомберы, толстовки и платья.

Chloe — французский бренд, выпускающий женскую одежду, аксессуары и парфюмерию. В разное время с ним сотрудничали такие дизайнеры, как Карл Лагерфельд, Стелла Маккартни, Фиби Фило и Пауло Андерссон.

Креативный директор марки Клэр Уэйт Келлер покинула свой пост весной 2017 года. Ее место заняла Наташа Рамсей-Леви — некогда правая рука дизайнера Николя Жескьера. До этого она была старшим дизайнером в Louis Vuitton. Свою первую коллекцию одежды она покажет на Неделе моды в Париже, которая пройдет в сентябре.