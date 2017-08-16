Пресс-секретарь прокурдской Демократической партии народов Турции обвинил власти страны в организации попытки военного переворота 2016-го года

Пресс-секретарь прокурдской Демократической партии народов Турции Осман Байдемир обвинил власти страны в организации попытки военного переворота 2016-го года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство demokrathaber.org.

Пресс-секретарь прокурдской Демократической партии народов Турции Осман Байдемир выступил с заявлением, в котором сказано: «Власти Турции не оказались пострадавшми вследствие попытки военного переворота 2016-го года – они сами ее организовали».

«Именно вы в организовали попытку военного переворота 2016-го года»,- сказал он.

Он также напомнил, что гюленовцы, которых Эрдоган обвиняет в в организации попытки военного переворота 2016-го года, поддерживали его в течение 12 лет.

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Демократической партии народов Турции (HDP), а также 12 депутатов из 59 от Демократической партии народов Турции. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообщают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде». Фиген Юкседаг и Нурсель Айдоган были лишены депутатской непрокосновенности.