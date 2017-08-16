Джордж Мартин рассказал, зачем убивает главных героев своих книг

Американский писатель, автор саги "Песнь льда и пламени", по которой снят популярный сериал "Игра престолов", Джордж Мартин рассказал, что убивает главных героев своих книг для того, чтобы постоянно держать читателей в напряжении и страхе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Когда герой в беде или опасности, я хочу, чтобы читателю было страшно, чтобы он был в напряжении, в возбуждении. Я думаю, единственная возможность сделать это — это неожиданно убить кого-то важного. Тогда он будет знать, что ты играешь по-настоящему, что это книга, в которой может произойти что угодно и, если появится опасность, персонаж может не выжить. Поэтому я убил Эддарда Старка", — рассказал Мартин журналистам.

Один из главных персонажей "Песни льда и пламени" Эддард Старк был убит в конце первого романа цикла.

Мартин объяснил, что еще подростком он читал книги, которые, на его взгляд, были слишком предсказуемыми. "Ты начинаешь читать первую главу и уже знаешь, что будет дальше. Вот герой, вот злодей. Герой окажется в беде на какое-то время, но в итоге победит. Нет реальной опасности для героя. Я не люблю читать такие книги. Я люблю книги, которые удивляют меня, шокируют, ведут меня в неожиданном направлении, взывают к моим эмоциям, возбуждают меня, держат в напряжении", — пояснил писатель.