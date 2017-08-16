Пятеро боксеров из Армении примут участие в турнире в Махачкале

С 23 по 29 августа, параллельно с Чемпионатом мира по боксу в Гамбурге, в Махачкале состоится международный турнир. В соревновании примут участие пять спортсменов из Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службеНационального Олимпийского комитета Армении (НОКА) главный тренер национальной сборной Армении Давид Торосян, в столицу Республики Дагестан отправятся Ваге Бадалян (52 кг), Корюн Астоян (69 кг), Юра Дарабян (75 кг), Генрих Саргсян (91 кг) и Ануш Григорян (52 кг).

Армянские спортсмены выступят в Махачкале под руководством члена тренерского штаба сборной Рудика Мкртчяна.